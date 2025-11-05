Back to Top
Πάτρα: Επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα νεαρών Ρομά

Στο σημείο ισχυρή αστυνομική δύναμη

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν, το βράδυ της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα, όταν ομάδα νεαρών Ρομά επιτέθηκε σε διανομέα φαγητού εν ώρα εργασίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο διανομέας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

