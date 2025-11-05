Ναύπακτος: Μαθητές 17 και 18 ετών συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης

Δύο μαθητές σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους. Το Α.Τ. Ναυπάκτου αξιοποιόντας τα στοιχεία που είχε στην διάθεση της έφτασε στην σύλληψη τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.