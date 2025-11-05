Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ναύπακτος: Μαθητές 17 και 18 ετών συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης

Το Α.Τ. Ναυπάκτου αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχε στην διάθεση της έφτασε στην σύλληψη τους

Δύο μαθητές σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους. Το Α.Τ. Ναυπάκτου αξιοποιόντας τα στοιχεία που είχε στην διάθεση της έφτασε στην σύλληψη τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

