Καιρός: «Προσοχή, στη Δυτική Ελλάδα, θα πέσει πολύ νερό, μέσα σε λίγες ώρες»

Στα νότια μετατοπίζεται η αστάθεια τις επόμενες ώρες, ωστόσο από το απόγευμα της Παρασκευής έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά, για την οποία ο Σάκης Αρναούτολου εφιστά προσοχή.

Αύριο, Πέμπτη (6/11), αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τις νότιες Κυκλάδες. Μπόρες θα πέσουν στην Εύβοια και στον Έβρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20-24 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο έντονη θα είναι η ψύχρα.

Αρκετά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή (7/11) και η πιο έντονη αστάθεια αναμένεται μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Όμως, από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και το βράδυ αναμένονται βροχές και καταιγίδες- ίσως με έντονο χαρακτήρα- σε όλα τα Επτάνησα και στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Πελοποννήσου.

Οι βροχές σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν το Σάββατο (8/11) και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν σε αρκετά μεγάλο κομμάτι της ενδοχώρας. Στην Αττική ίσως εκδηλωθούν τοπικές βροχές μετά τις 10:00-11:00, ενώ από το πρωί αναμένονται φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, την κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Κυριακή (9/11) από το πρωί θα είναι άστατος ο καιρός σχεδόν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια. «Προσοχή στη Δυτική Ελλάδα, θα πέσει πολύ νερό, ίσως σε λίγες ώρες. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν προβλήματα», προειδοποίησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Οι βροχές στα δυτικά θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα (10/11) και έως το βράδυ τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά.