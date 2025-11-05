Βαριές «καμπάνες» στην ΑΕ Πάτρα από τη ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Σαραβάλι - Καμία ευθύνη για την ΑΕ Αιγίου

Απόφαση εξέδωσε η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αθλητικής Βίας (ΔΕΑΒ) σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2025 στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου Πατρών, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΕ Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου, για τον 2ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 33/2025 απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εξέταση της έκθεσης συμβάντων της Αστυνομίας, του φύλλου αγώνα και του βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι ομάδα περίπου δέκα ατόμων, εκ των οποίων τρία ταυτοποιήθηκαν, επιτέθηκαν με πλαστικές καρέκλες και σωματική βία κατά φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Μεταξύ των δραστών φέρεται να συμμετείχε και ποδοσφαιριστής της ΑΕ Πάτρα 2005.

Η ΔΕΑΒ επέβαλε:

*Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ στο σωματείο ΑΕ Πάτρα 2005,

*Συνολικό πρόστιμο 15.000 ευρώ σε τρία ταυτοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στα επεισόδια,

*Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας.

*Παράλληλα, η Επιτροπή απαλλάσσει πλήρως το σωματείο ΑΕ Αιγίου και τρεις ποδοσφαιριστές του από οποιαδήποτε ευθύνη, κρίνοντας ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στα γεγονότα.

Η απόφαση επιβεβαιώνει τη βούληση της ΔΕΑΒ για αυστηρή εφαρμογή του νόμου και μηδενική ανοχή στη βία στα γήπεδα.

- Μετά την απόφαση, ο δικήγόρος Γιώργος Μπέσκος που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕ Αιγίου στη διαδικασία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: "Η σημερινή απόφαση της ΔΕΑΒ (Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Αθλητικής Βίας) απάλλαξε πλήρως τους ποδοσφαιριστές της Αθλητικής Ένωσης Αιγίου και το ιστορικό Σωματείο της ΑΕΑ από κάθε κατηγορία.

Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τους ποδοσφαιριστές σε αυτή τη διαδικασία, και η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τους αθλητές και το ιστορικό σωματείο της πόλης μας.

Τα φαινόμενα βίας και ακρότητας δεν έχουν θέση στα γήπεδά μας.

Ο αθλητισμός είναι χαρά, σεβασμός και ευγενής άμιλλα — και έτσι πρέπει να παραμείνει.

Το Αχαϊκό Ποδόσφαιρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ενώνει γενιές φιλάθλων, αθλητών και παραγόντων.

Αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή μας και αξίζει τη στήριξη και τον σεβασμό όλων μας.

Η ιστορία και η προσφορά των σωματείων του είναι παρακαταθήκη για το μέλλον.

Εύχομαι ο επερχόμενος αγώνας Παναιγιαλείου – Παναχαϊκής να αποτελέσει μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως αρμόζει σε δύο ομάδες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και συμβολίζουν το μεγαλείο του αχαϊκού αθλητισμού".