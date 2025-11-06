Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά- Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα»: αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης στην τραγωδία των Τεμπών Μάρθης, όταν ρωτήθηκε, κατά την εμφάνισή της, στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Kontra, για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος, στα οποία έχει αναφερθεί πολλάκις, εσχάτως, ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος.

«Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά» είπε, τονίζοντας πως ενθαρρύνει «τη μεγαλειώδη κοινωνική αντίδραση. Αυτήν στηρίζω και την ενισχύω».

Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε τον κ. Καραχάλιο, ο οποίος της συστήθηκε από έναν κοινό γνωστό, και ότι δεν γνώριζε πως ήταν σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. «Δεν ξέρω λοιπόν γιατί θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου» σχολίασε.

Η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι δέχεται καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που της εκφράζουν την υποστήριξή τους και την ενθαρρύνουν στον αγώνα της: «Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου. Στο όνομα της μνήμης της» είπε, ελπίζει ότι η κοινωνική αντίδραση θα οδηγήσει σε κάθαρση.

Τέλος, αναφερόμενη στην προσπάθεια υπονόμευσης του έργου της, υπογράμμισε: «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματάει».