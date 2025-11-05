Καραχάλιος: Η Μαρία Καρυστιανού με φώναξε και μου είπε να οργανώσουμε κίνημα

Για τη συζήτηση που προκάλεσε η ανάρτησή του για την πλατφόρμα ΚΥΜΑ την οποία συνέδεσε με τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Καραχάλιος.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια για τη διάψευση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος απάντησε «η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε»

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο» συμπλήρωσε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ λέγοντας ότι «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες».