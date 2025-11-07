Λουκέτο για 24 ώρες σε διαγνωστικά κέντρα και μικροβιολογικά εργαστήρια

Κατεβάζουν ρόλα σήμερα τα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια όλης της χώρας λόγω της απεργίας που κήρυξαν οι εργαστηριακοί γιατροί.

Στο πλευρό τους βρίσκονται και τους συμπαραστέκονται και ιατρικοί σύλλογοι αλλά και επιστημονικές ενώσεις.

Οι λόγοι που οι εργαστηριακοί ιατροί προχώρησαν στην απεργία έχει να κάνει με τον αγώνα που δίνουν για την επιβίωση των ιατρείων αλλά και την κατάργηση του άδικου και εξοντωτικού μηχανισμού του clawback. Πρόκειται ουσιαστικά για το μέτρο που επιβάλλει στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να επιστρέφουν στο κράτος μεγάλα ποσά, όταν η δαπάνη για τις εξετάσεις των πολιτών που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, υπερβαίνει τους ελλειμματικούς κλειστούς κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών τονίζει πως «η κινητοποίηση αυτή αποδεικνύεται πλέον ότι έχει πανιατρικό χαρακτήρα, με κοινό στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος».

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για κατάρρευση του κλάδου, ενώ στο κάλεσμά της προς όλους τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς, υπενθυμίζει τα εξής:

«Οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί αγωνίζονται για την βιωσιμότητα των ιατρείων τους, την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την δίκαιη αποζημίωση των υπηρεσιών τους. Καταδικάζουμε τα άδικα και δυσβάσταχτα μέτρα επιστροφής χρημάτων rebate και clawback, τα οποία: επιβάλλουν αναδρομικές και υπερβολικές επιστροφές χρημάτων από τους ιατρούς, ακυρώνουν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης, απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργαστηρίων, και οδηγούν πολλούς επιστήμονες σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματικό μαρασμό».

Διαγνωστικά Κέντρα: Στο πλευρό τους Ιατρικοί Σύλλογοι, Μικροβιολόγοι κ.α.

Σε μια πρωτοφανή για τα ιατρικά δεδομένα κίνηση συμπαράστασης, στο πλευρό των Διαγνωστικών Κέντρων στέκονται -οι Ιατρικοί Σύλλογοι όλης της χώρας, που καλούν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, καθώς και η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, η οποία σημειώνει με έμφαση ότι «εκφράζει την πλήρη και αδιαπραγμάτευτη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών γιατρών της χώρας. Οι εργαστηριακοί γιατροί αποτελούν βασικό πυλώνα του υγειονομικού συστήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση, την παρακολούθηση και την πρόληψη των νοσημάτων, και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας».

Οι Μικροβιολόγοι προσθέτουν πως τα μνημονιακά μέτρα clawback και rebate «έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική και λειτουργική ασφυξία» και ζητά «την άμεση κατάργηση του clawback για τους εργαστηριακούς ιατρούς, τη βιωσιμότητα των εργαστηριακών δομών, την ενίσχυση της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος αναφέρει ότι το clawback νομοθετήθηκε το 2012 «για έξι χρόνια αρχικά αλλά παρατείνεται μέχρι σήμερα, η εφαρμογή ενός μέτρου άδικου και ανήθικου. Το clawback που επιβλήθηκε στις χαμηλές αμοιβές των εργαστηριακών ιατρών ήταν η απάντηση της πολιτείας στην ανάγκη για κλειστούς προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ».

Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό «αντίκειται σε κάθε έννοια δικαιοσύνης, καθώς αντιστοιχεί στην υφαρπαγή δεδουλευμένων» και υπογραμμίζει ότι «τα εργαστήρια που ακόμη επιβιώνουν είναι υπερχρεωμένα, ενώ η ειδικότητα της βιοπαθολογίας είναι “ερημικά” άγονη».

Χρηματοδότηση της δαπάνης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα από φορολογία επιβλαβών καπνικών προϊόντων

Ο ΠΙΣ ζητά να ανοίξει επιτέλους ο διάλογος με την πολιτεία και προτείνει εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης: «Η χρηματοδότηση της υγείας από τη φορολογία των επιβλαβών καπνικών προϊόντων θα μπορούσε να αποδώσει εκατομμύρια ετησίως και να καταργήσει την υφαρπαγή (claw back)».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών ξεκαθαρίζει πως ο αγώνας τους δεν είναι συντεχνιακός:

«Η υποστήριξη του έργου και των δίκαιων αιτημάτων των εργαστηριακών γιατρών δεν είναι συντεχνιακή διεκδίκηση· είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το εθνικό σύστημα υγείας».

Η σημερινή κινητοποίηση, που έχει χαρακτηριστεί ως πανιατρική και κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του διαγνωστικού τομέα, αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την πίεση προς την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε λύσεις, πριν ο κλάδος οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση.