«Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ;»: Ο Χειλάκης εξηγεί στον Τσίπρα πώς ηχογράφησε το βιβλίο του

Σε κυκλοφορία βγαίνει σε λίγες εβδομάδες το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη». Το βιβλίο θα έχει και ηχητική έκδοση με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη.
Ο γνωστός ηθοποιός αφηγείται όσα εξιστορεί ο πρώην πρωθυπουργός. Μάλιστα, ο Τσίπρας έδωσε το «παρών» στα στούντιο του bookvoice κατά την ηχογράφηση του audiobook.
«Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος που τα έχει ζήσει», είπε ο Χειλάκης στον Τσίπρα, απαντώντας σε ερώτηση του πρώην πρωθυπουργού «γιατί το ξαναείπες αυτό;».
«Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ; Αυτό προσπαθώ να πετύχω. Δεν είναι απλά να διαβάσω ένα κείμενο, αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος, ο οποίος το έχει ζήσει αυτό. Και οι δακτυλισμοί που ακούς είναι για να κόβουν εύκολα τα παιδιά (σ.σ.: αυτοί που κάνουν το μοντάζ)» είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.
Η Ιθάκη θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου και θα στοιχίζει 28 ευρώ ενώ οι προπαραγγελίες έχουν ξεκινήσει
