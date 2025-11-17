Στις 30 Απριλίου 2026 βγαίνει στην Ελλάδα το "Ο Διάβολος Φοράει Prada 2"

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Και φυσικά αναφερόμαστε στο ήδη πολυαναμενόμενο φιλμ "The Devil Wears Prada 2-Ο Διάβολος Φοράει Prada 2", το teaser trailer του οποίου μόλις κυκλοφόρησε, ωστόσο για να δούμε την ταινία θα χρειαστεί να περιμένουμε έως τις 30 Απριλίου 2026 που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood, ταυτόχρονα σχεδόν με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ την 1η του Μάη.

Η ταινία επανασυνδέει το αρχικό κύριο καστ με τον σκηνοθέτη David Frankel και τη σεναριογράφο Aline Brosh McKenna, ενώ στις νέες προσθήκες ηθοποιών, έουμε τους Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak και Conrad Ricamora. Η Tracie Thoms και ο Tibor Feldman αναλαμβάνουν ξανά τους ρόλους τους ως «Lily» και «Irv» από την πρώτη ταινία.

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» είναι παραγωγή της Wendy Finerman, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Michael Bederman, Karen Rosenfelt και Aline Brosh McKenna.

*Να θυμίσουμε πως η 1η ταινία που είχε βγει το 2006 είχε αρέσει πολύ, η Μέριλ Στριπ είχε προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου (κέρδισε Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe α' γυναικείου στην κατηγορία Musical η κωμωδία) και οι εισπράξεις είχαν φτάσει παγκοσμίως τα 326,7 εκατ. δολάρια.

Η νέα ταινία όταν βγει, την αναμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ