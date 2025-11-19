Πρωτοκλήτεια 2025: Βράβευση των αριστούχων φοιτητών από πολύτεκνες οικογένειες

Στα πλαίσια των Πρωτοκλήτειων 2025, με την ευλογία και την αρωγή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές θρησκευτικές και τιμητικές εκδηλώσεις το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στον νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει την υποδοχή ιερών λειψάνων του Οσίου Ισαακείου Νετενών, του Αγίου Γερβασίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και άλλων Αγίων, καθώς και τον Εσπερινό της Εορτής των Αχαιών Αγίων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τιμητικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς, ενώ θα βραβευθούν οι πρώτοι εκ των αρίστων εισαχθέντων στα Α.Ε.Ι., καθώς και αριστεύσαντα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, με την ευγενική χορηγία του Σεβασμιωτάτου και της Πολυτεχνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων.