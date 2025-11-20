Αγαθονήσι: Τι λέει το Λιμενικό για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς- Τουρκικό αλιευτικό επιχείρησε εμβολισμό

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου στο Αγαθονήσι, όταν τουρκικό αλιευτικό εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και προκάλεσε επικίνδυνη ένταση με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το τουρκικό σκάφος πραγματοποίησε ελιγμούς που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός εκ των τριών περιπολικών που είχαν σπεύσει στην περιοχή για αναγνώριση.

Τα στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις, ζητώντας από τα τουρκικά αλιευτικά να απομακρυνθούν. Ωστόσο, όταν ένας από τους χειριστές τουρκικού σκάφους συνέχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς, το πλήρωμα του ελληνικού περιπολικού ακολούθησε τους κανόνες εμπλοκής και προχώρησε σε ρίψη προειδοποιητικών πυρών. Μετά το περιστατικό, τα τουρκικά αλιευτικά αποχώρησαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Τι μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Στον αντίποδα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική ακτοφυλακή άνοιξε πυρ πέντε φορές εναντίον του τουρκικού αλιευτικού «Hasip Reis 3», το οποίο –κατά τις ίδιες πηγές– αλίευε «στα ανοικτά των Διδύμων». Οι Τούρκοι δημοσιεύουν ότι από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σκάφος, ενώ επισημαίνουν ότι οι Έλληνες αποχώρησαν μόλις έφτασαν στην περιοχή μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής.

Το «Hasip Reis 3», που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Τασμπουρούν τη νύχτα της 18ης Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε πίσω υπό συνοδεία των τουρκικών αρχών. Οι Τούρκοι αλιείς ανέφεραν στις αρχές ότι οι ζημιές στο σκάφος οφείλονται σε πυροβολισμούς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Μετά το επεισόδιο, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα επιτήρησης στην περιοχή.