Πάτρα: Πού οφείλονταν οι συνεχείς διακοπές ρεύματος σήμερα

Σε σοβαρό πρόβλημα για δεκάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες νοικοκυριά της Πάτρας εξελίχθηκαν σήμερα οι συνεχείς διακοπές ρεύματος, που σημειώθηκαν από το πρωί έως αργά το μεσημέρι λόγω βλάβης στο υπόγειο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» έμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση για περίπου μία ώρα, ενώ το ρεύμα κοβόταν διαδοχικά σε αρκετές κεντρικές περιοχές της πόλης, μεταξύ των οποίων η Πλατεία Βούδ, η Τριών Ναυάρχων, η Ομόνοια και τμήμα της περιοχής των Υψηλών Αλωνίων.

Οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο της βλάβης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, πραγματοποιούσαν εκ περιτροπής ολιγόλεπτες διακοπές σε διαφορετικές περιοχές, επαναφέροντας προσωρινά την ηλεκτροδότηση μέχρι να απομονωθεί το πρόβλημα στο δίκτυο.