Η ταινία τρόμου "The Home" στις 14 Αυγούστου στους Ελληνικούς κινηματογράφους

Η ταινία απαιτούσε έναν πρωταγωνιστή ικανό να μεταφέρει την ένταση και την ατμόσφαιρα – κάποιον αντισυμβατικό, αλλά αυθεντικό. Για τον Τζέιμς Ντε Μόνακο, ένα όνομα του ερχόταν στο μυαλό: Πιτ Ντέιβιντσον. Οι δυο τους είχαν μια δημιουργική φιλία που κρατούσε χρόνια. Ο 31χρονος Πιτ Ντέιβιντσον ανέφερε πως “το σενάριο με τράβηξε – ήταν ειλικρινές και υπήρχαν πράγματα κάτω από την επιφάνεια που με ενδιέφερε να ανακαλύψω”.

Ο Λεμερσιέ είχε γνωρίσει τον Ντέιβιντσον σε μια πρεμιέρα της ταινίας The Purge. “Αν και ο Πιτ είναι γνωστός για την κωμωδία, έχει πολύ βάθος ως άνθρωπος. Για τον Τζέιμς, ήταν σχεδόν αυτονόητο να τον δει ως δραματικό ηθοποιό, γιατί ξέρει ποιος είναι ο Πιτ... Και αυτό το στοιχείο ήταν εξαιρετικά δυνατό.” Ο Μαξ, o χαρακτήρας που υποδύεται ο Ντέιβιντσον, δεν είναι απλώς ένα παιδί με προβλήματα – κουβαλάει μια πολύπλοκη και επώδυνη ιστορία, και ήταν επίσης μια ευκαιρία να δει το κοινό κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει να περιμένει.

Πλάι στον Ντέιβιντσον βρισκόταν ένα καστ καταξιωμένων ηθοποιών, όπως η Μαίρη Μπεθ Πέιλ (The Good Wife, Anastasia), η Τζέσικα Χετς (Eleanor the Great, Tokyo Vice, Friends), ο Βίκτωρ Γουίλιαμς (Justified: City Primevil, Happy Together), η Mugga (Manifest, The First Purge), o Μπρους Άλτμαν (Law & Order, Power Book II: Ghost) και ο βραβευμένος με Tony, Τζον Γκλόβερ (And Just Like That…, Fear of the Walking Dead).

“Μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να έχω τον Πιτ Ντέιβιντσον – που κατά κάποιο τρόπο είναι το πρόσωπο της νεολαίας στην Αμερική σήμερα – δίπλα στη μεγαλύτερη γενιά ηθοποιών”, προσθέτει ο Τζέιμς Ντε Μόνακο. “Ήξερα ότι μπορούσα να τονίσω αυτή τη δυναμική επιλέγοντας παλιούς ηθοποιούς του θεάτρου, και όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ήμασταν πολύ τυχεροί.”

H Μαίρη Μπεθ Πέιλ (Νόρμα) πρόσθεσε με την παρουσία της ιδιαίτερο συναισθηματικό βάθος που καθόρισε τον τόνο κάθε σκηνής στην οποία εμφανιζόταν. “Καταλάβαμε αμέσως ότι μπορούσε να δώσει στην ιστορία μια πραγματική βάση. Η ερμηνεία της είναι διακριτική, μελετημένη και βαθιά ανθρώπινη – ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ταινία.”, αναφέρει ο Ντε Μόνακο.

Ο Τζον Γκλόβερ, που υποδύεται τον Λου, συνδέθηκε προσωπικά με το υλικό. “Είναι από αυτές τις δουλειές που χαίρεσαι ιδιαίτερα να τις παίρνεις”, αναφέρει. Με το χαρακτήρα του έφερε χαρά, σκανταλιά και ηθική διαύγεια στην ιστορία.

“Ο Λου έχει μια υπέροχη φιλοσοφία – ο εχθρός του γήρατος δεν είναι ο θάνατος, είναι η πλήξη”, ανέφερε ο Τζον Γκλόβερ.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Ντε Μόνακο.

Σενάριο: Τζέιμς Ντε Μόνακο, Άνταμ Κάντορ.

Παραγωγή: Μπιλ Μπλοκ, Σεμπάστιαν Κ. Λεμερσιέ.

Παίζουν οι ηθοποιοί Πιτ Ντέιβιντσον, Τζον Γκλόβερ, Ίθαν Φίλιπς, Μπρους Άλτμαν.



Διάρκεια: 97 λεπτά.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Anastas N. Michos.

Πρόκειται για Αμερικανική παραγωγή 2025.

Η ταινία αναμένεται όταν βγει, να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ