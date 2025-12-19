Γιορτινή βραδιά από το Ωδείο Μότσαρτ: "Με τη μαγεία των Χριστουγέννων"

Το Ωδείο Μότσαρτ και η Παιδική-Νεανική Χορωδία της Καθηγήτριας Μουσικής Αμαλίας Αντωνοπούλου, διοργανώνουν γιορτινή συναυλία με τίτλο: «Με τη μαγεία των Χριστουγέννων» την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στο Cafe

Μώλος στην Πάτρα.

• Θα μιλήσει η κ. Εύη Μαλαμάκη, π. Εκπαιδευτικός,

Εκπρόσωπος από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συμμετέχουν:

●Παιδική-Νεανική Χορωδία,

●Τζοβάνι Μπάστας, τραγούδι,

●Αναστασία Γιαννοπούλου, κρουστά.

Μικρές φωνές, μεγάλα χαμόγελα και τραγούδια γεμάτα φως, θα μας μεταφέρουν στο πιο όμορφο γιορτινό ταξίδι της χρονιάς! Η μαγεία δεν θα μείνει μόνο εκεί..θα απλωθεί και στις καρδιές μας, καθώς συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά που φροντίζει "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ".

Θα μοιραστούμε μουσική, αγάπη, χαρά και ανθρωπιά, γιατί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα τα δημιουργούμε όλοι μαζί!

*Παρουσίαση εκδήλωσης: Έφη Αναλυτή.