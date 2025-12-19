Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Ζόι Σαλντάνα σε συζητήσεις για την νέα ρομαντική κωμωδία «Positano»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για το "Dallas Buyers Club" το 2014, Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey) και η τιμημένη με Όσκαρ καλύτερου β' γυναικείου ρόλου, Ζόι Σαλντάνα (Zoe Saldaña) πέρυσι για το "Emilia Pérez" του Ζακ Οντιάρ, βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσουν στην επερχόμενη ταινία παραγωγής του Netflix, «Positano».

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, η ταινία περιγράφεται ως μια ρομαντική περιπέτεια που θα διαδραματίζεται στην ειδυλλιακή ομώνυμη πόλη της Ιταλικής ακτής Αμάλφι.

Τα σκηνοθετικά ηνία θα αναλάβει ο Ντάνιελ Ρόχερ (Daniel Roher), ο δημιουργός του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Navalny», σε σενάριο των Αλεσάντρο Τανάκα (Alessandro Tanaka) και Μπράιαν Γκέιτγουντ (Brian Gatewood).

O σκηνοθέτης Daniel Roher γύρισε φέτος το θρίλερ "Tuner" σε σενάριο του ιδίου & του Robert Ramsey με τους Leo Woodall, Jean Reno και Dustin Hoffman που βγήκε στις Αμερικάνικες αίθουσες στα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

Η 47χρονη Ζόι Σαλντάνα είναι και πάλι στο καστ του νέου "Avatar:Fire and Ash" του Τζέιμς Κάμερον που ξεκινά μόλις το ταξίδι του στις κινηματογραφικές αίθουσες (και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) με μεγάλες εμπορικές φιλοδοξίες.

Όσο για τον γοητευτικό, 56χρονο Τεξανό Μάθιου Μακόναχι όπως διαβάσαμε στο deadline.com, αφού πήρε ένα μικρό διάλειμμα από την υποκριτική, επέστρεψε με το θρίλερ παραγωγής της Apple με τίτλο "The Lost Bus" που πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο περασμένο Toronto Film Festival με τον McConaughey να λαμβάνει θετικά σχόλια και κριτικές για το ρόλο ενός οδηγού σχολικού λεωφορείου που σώζει ηρωικά ένα γκρουπ παιδιών στις φωτιές του 2018 στο Paradise, της Καλιφόρνια.

