Το Σάββατο 20/12 η Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πατρέων και τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, προσκαλεί όλα τα μικρά παιδιά των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων του, τα παιδιά των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών της πόλης μας, στη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 17:00, στην Ιχθυόσκαλα.

Η γιορτή υπόσχεται ένα απόγευμα γεμάτο χαρά, δημιουργία και χριστουγεννιάτικη μαγεία, με πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων για τους μικρούς μας φίλους.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε:

· Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

· Χορευτικές Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες

· Κουκλοθέατρο

· Face Painting

· Photo Time με εορταστικό σκηνικό

· Κεράσματα και λιχουδιές.

Στόχος της εκδήλωσης όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι να προσφέρει μια ζεστή, γιορτινή εμπειρία στα παιδιά της πόλης, να ενισχύσει το πνεύμα αλληλεγγύης και να δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις σε μια περίοδο, που η χαρά και το χαμόγελο των παιδιών έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και οι συνδιοργανωτές καλούν μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν όλοι μαζί!

Είσοδος ελεύθερη.