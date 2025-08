Πρωτιά για τις "Τρελές Σφαίρες" στο εγχώριο box office - Παίζεται στην Πάτρα σε Βέσο Μάρε και Ρίο

Συμπαθητικά ξεκίνησε την πορεία του στο εξωτερικό η κωμωδία "The Naked Gun-Τρελές Σφαίρες", reboot των παλιών αγαπημένων ταινιών των 90ς, με πρωταγωνιστές εδώ τον Ιρλανδό ηθοποιό και μαζί του την Πάμελα Άντερσον που λέγεται πως πλέον είναι & ζευγάρι στη ζωή.

Η κωμική περιπέτεια με το σαρωτικό, "ανεκδιήγητο" αλλά επιτυχημένο σε πολλά σημεία χιούμορ, στο Αμερικάνικο box office πλασαρίστηκε στην 3η θέση με 17 εκατ. δολάρια εισπράξεις συν ακόμη άλλα 11,5 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, το 3ήμερο, 1-3/8/2025.

Την πρωτιά στη Βόρειο Αμερική κράτησε το "The Fantastic Four: First Steps" που πλέον έχει φτάσει σε εισπράξεις παγκοσμίως τα 368,7 εκατ. δολάρια, ενώ τη 2η θέση πήρε το ανιμέισον φιλμ της Universal Pictures, "The Bad Guys 2" με 22,2 εκατ. δολάρια συν ακόμη άλλα 22,3 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Για τις "Τρελές Σφαίρες" όπου ο Λίαμ Νίσον ακολουθεί επιτυχημένα και με τολμηρό χιούμορ, τα πατήματα του αείμνηστου πρωταγωνιστή Λέσλι Νίλσεν (υποδύεται τον υπαστυνόμο Φρανκ Ντρέμπιν Τζούνιουρ, γιο του Ντέρμπιν που έπαιζε ο Νίλσεν) να αναφέρουμε πως έχει πάρει γενικά καλές κριτικές. Το Αθηνόραμα έγραψε: "αν και ενίοτε χοντροκομμένο, το ρίκουελ συνιστά μια ανάλαφρη, σπαρταριστή και απενοχοποιημένη επιστροφή της spoof κωμωδίας, του «καμένου» λογοπαίγνιου και του slapstick χαβαλέ", χαρίζοντας του 3 αστεράκια.

Εμπορικά τώρα η ταινία σε σκηνοθεσία Ακίβα Σάφερ, έκοψε στην πρεμιέρα της στη χώρα μας, το 4ήμερο 31 Ιουλίου με 3 Αυγούστου 2025, σε 83 αίθουσες πανελλαδικά, 23.318 εισιτήρια και πήρε την 1η θέση στο εγχώριο box office, όπως είδαμε στον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Στις "Τρελές Σφαίρες" σε παραγωγή των Σεθ ΜακΦάρλεϊν, Ερικα Χάγκινς, παίζουν & οι Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Κέβιν Ντιουράντ, Ντάνι Χιούστον. Διάρκεια: 85 λεπτά.

Διανομή: Feelgood.

Η ταινία προβάλλεται τόσο στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, όσο και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Στη 2η θέση στο ελληνικό box office το 4ήμερο 31/7 με 3/8/2025, συναντάμε το «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα» του Ματ Σάκμαν, που σε 66 πανελλαδικά αίθουσες έκοψε 11.858 εισιτήρια & σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα σχεδόν 55.000 εισιτήρια.