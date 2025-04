Καταφθάνει 31 Ιουλίου το νέο "The Naked Gun" με Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον

Πρωταγωνιστεί εκτός του Liam Neeson, η 57χρονη Pamela Anderson που φέτος με την ταινία «The Last Showgirl» έκανε ένα απίστευτο και γενναίο comeback, παίρνοντας και υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού καθώς και στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών.

Κάτι λοιπόν μας λέει πως η νέα αυτή κωμωδία θα πάει πολύ καλά. Εξάλλου και η 1η ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία David Zucker είχε σαρώσει με εισπράξεις 152,4 εκατ. δολαρίων.

Ακολούθησαν 2 sequel, το «The Naked Gun 2½: The Smell of Fear» (1991) σε σκηνοθεσία πάλι David Zucker (εισπράξεις 192 εκατ. δολάρια) και το «Naked Gun 33⅓: The Final Insult» (1994) σε σκηνοθεσία Peter Segal πάλι με πρωταγωνιστές τον Λέσλι Νίλσεν (1926-2010) και την Πρισίλα Πρίσλει (εισπράξεις 132 εκατ. δολάρια).

