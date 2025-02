Από την Πέμπτη 27-2 στις Ελληνικές αίθουσες το "The Last Showgirl" με την Πάμελα Άντερσον

Η Jamie Lee Curtis να θυμίσουμε πως κατέκτησε το Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Everything Everywhere All at Once – Τα Πάντα όλα» των Daniel Scheinert, Daniel Kwan στην απονομή του 2023.

Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε πως το φιλμ «The Last Showgirl» είχε προβληθεί και διακριθεί στο Φεστιβάλ San Sebastian Internation Film Festival στην Ισπανία όπου απονεμήθηκε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στην σκηνοθέτιδα Gia Coppola.

Όπως διαβάσαμε στο www.news247.gr, σε συνέντευξη της η 38χρονη Τζία Κόπολα ανέφερε πως όταν το ντοκιμαντέρ «Pamela, a Love Story» (όπου η Πάμελα μοιράζεται την ιστορία της με δικά της λόγια) έπεσε στην αντίληψη της, κράτησε την αλλοτινή σταρ των 90ς στο μυαλό της μιας και σκέφτηκε πως θα ταίριαζε ιδανικά σε μια καινούρια ταινία που ετοίμαζε & ήταν το «The Last Showgirl».

Το «The Last Showgirl» είναι εμπνευσμένο από το θεατρικό Body of Work της Κέιτ Γκέρστεν, το οποίο & γοήτευσε την Κόπολα και θέλησε να το μεταφέρει στο σινεμά.

H ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, και οι έως τώρα εισπράξεις της είναι γύρω στα 5 εκατ. δολάρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ