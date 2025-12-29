Με επιτυχία η 1η Λογοτεχνική συνάντηση Πάτρας

Η 1η Λογοτεχνική συνάντηση Πάτρας είναι πλέον πολιτιστικό γεγονός, που χαράχτηκε ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη της πόλης, θέτοντας γερά τον θεμέλιο λίθο για την εξέλιξή της σε ένα από τους κορυφαίους της θεσμούς, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

Για δύο ημέρες, στο Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού - Θέατρο Τέχνης η πόλη της Πάτρας μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, φιλοξενώντας ποιητές, πεζογράφους, φιλολόγους, κριτικούς λογοτεχνίας και δημοσιογράφους.

Εξαιρετικές παρουσιάσεις, συμμετοχή νέων σε ηλικία και μεγάλη προσέλευση φίλων του πεζού και του ποιητικού λόγου. Δύο ημέρες όπου η πεζογραφία και η ποίηση συναντήθηκαν και επανερμηνεύτηκαν από διαφορετικές οπτικές.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης αναπτύχθηκαν γόνιμοι διάλογοι γύρω από το βιβλίο, την τέχνη της γραφής και τη θέση της λογοτεχνίας στη σημερινή εποχή, μέσα από παρουσιάσεις έργων και ουσιαστικές συζητήσεις.

Η 1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας λειτούργησε ως πεδίο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και τεχνών, ως ένας ζωντανός οργανισμός πολιτισμού, ανοιχτός στην πόλη και στους ανθρώπους της, ενθαρρύνοντας την ουσιαστική επαφή με το βιβλίο και τους δημιουργούς του.



Την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε το έργο των πεζογράφων Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, Τζούλιας Γκανάσου, Δημήτρη Σωτάκη, Δήμητρας Λουκά και Γιάννη Ατζακά. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από δεκαμελές υποσύνολο της Youth Orchestra Patras, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του μαέστρου Σταμάτη Λέκκα, ενώ τραγούδησε η σοπράνο Μαρία Θωμά.



Το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε το έργο των ποιητών Άννας Γρίβα, Μαρίας Δαλαμήτρου, Ελένης Σιγαλού, Κώστα Καναβούρη και Αντώνη Φωστιέρη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική ποίηση και στις πολλαπλές εκφάνσεις της.



Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά, όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, με την υπόσχεση ότι η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας θα επιστρέψει ακόμη πιο δυναμική και δημιουργική.