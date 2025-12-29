Πρωτοχρονιά στον Δήμο Καλαβρύτων, με πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, με πολλές εκπλήξεις και μ’ επίκεντρο το Χριστουγεννιάτικο Χωριό συνεχίζεται καθημερινά το «Παραμύθι των Χριστουγέννων» όπως είναι ο τίτλος των οι φετινών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων.

Συνδιοργανωτής φορέας φέτος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι δε εκδηλώσεις τις οποίες έχει επιμεληθεί η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Καλαβρύτων θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιανουαρίου.

«Κάθε χρόνο το πρόγραμμα που ετοιμάζει ο Δήμος Καλαβρύτων για την περίοδο των Γιορτών είναι όλο και καλύτερο και με όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή. Καλούμε και φέτος τους συνδημότες μας αλλά και τους επισκέπτες μας να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς και να γιορτάσουμε μαζί την έλευση του νέου χρόνου σε μια ατμόσφαιρα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Οι εκδηλώσεις που ακολουθούν:

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στο 12 το μεσημέρι, «Ημέρα των ξωτικών»: Ξωτικά, καλικάντζαροι και πολλές εκπλήξεις στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Καλαβρύτων με τους x-saltibago.

Στις 6 μ.μ. αφήγηση παραμυθιού απ’ την καλή μάγισσα των Χριστουγέννων. Αφηγείται η Τζένη Νανόγλου. Απ’ τον Θεατρικό Όμιλο «Πάνος Μίχος».

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Από τις 12.30 το μεσημέρι της παραμονής Πρωτοχρονιάς, πρωτοχρονιάτικα κάλαντα απ’ την Φιλαρμονική θα «γεμίσουν» τους δρόμους των Καλαβρύτων και αμέσως μετά η δράση «Τι σκαρώνει ο Άγιος Βασίλης στο σπιτάκι του; Ας πάμε να το ανακαλύψουμε!».

Και επίσης, ανήμερα την Πρωτοχρονιά, στις 11 το πρωί ο Άγιος Βασίλης έρχεται. Ας τον υποδεχθούμε στο σπιτάκι του να φτιάξουμε μαζί του μαλονοκατασκευές!

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, «Ψάχνοντας το τυχερό φλουρί»: Η κοπή της μεγάλης Βασιλόπιτας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων θα κόψει την πίτα της πόλης και τα κομμάτια θα διανεμηθούν σε όλους τους πολίτες που θα παρευρεθούν στη μεγάλη γιορτή για την Πρωτοχρονιά, με μουσικές, δώρα, ανταλλαγή ευχών και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

Στις 6 μ.μ. αφήγηση παραμυθιού απ’ την καλή μάγισσα των Χριστουγέννων. Αφηγείται η Τζένη Νανόγλου. Απ’ τον Θεατρικό Όμιλο «Πάνος Μίχος».

ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΔΑΦΝΗ

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στο Πέτρινο Κτίριο η δράση «Όταν η Τέχνη γεννιέται στα χέρια των παιδιών»: Εργαστήριο κατασκευής μιας τεράστιας μαριονέτας... Ελάτε να φτιάξετε τη δική σας χριστουγεννιάτικη κούκλα και ακολουθήστε την παρέλαση γιγαντόκουκλων στον πεζόδρομο.

Η ίδια δράση, «Όταν η Τέχνη γεννιέται στα χέρια των παιδιών», θα φιλοξενηθεί στη Δάφνη την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Επίσης την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 7 μ.μ., στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων θα φιλοξενηθεί η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου. Διευθύνει ο Αρχιμουσικός Γιώργος Μπαμπαράκος.

Ο «ΚΗΠΟΣ ΕΥΧΩΝ» ΣΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ, ΔΑΦΝΗ

Την Δευτέρα, παραμονή των Φώτων, στις 12 το μεσημέρι στα Καλάβρυτα και στις 5 μ.μ. στην Κλειτορία «Ο κήπος των ευχών»: Bubble parade παρέλαση στον πεζόδρομο Καλαβρύτων και στην κεντρική πλατεία Κλειτορίας, με τεράστιες σαπουνόφουσκες που θα αιωρούνται στον ουρανό ενώ τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν, να τρέξουν και να κυνηγήσουν τις φούσκες μέχρι τελικής πτώσης… Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα βγαλμένο από παραμύθι!

Η ίδια δράση θα φιλοξενηθεί την Τρίτη 6 Ιανουαρίου (ανήμερα των Φώτων), στις 12 το μεσημέρι στα Τριπόταμα και στις 5 μ.μ. στη Δάφνη.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Φώτων, στις 10.30 π.μ. ο Δήμος Καλαβρύτων αγιάζει τα νερά του Ερυμάνθου στο ιστορικό, τοξωτό γεφύρι στα Τριπόταμα και γιορτάζει τα Θεοφάνεια. Θ’ ακολουθήσει κοπή της Βασιλόπιτας.