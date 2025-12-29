Τα 10 τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους το 2025

Το Associated Press έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 10 καλύτερα τραγούδια του 2025, επιλέγοντας κομμάτια που ξεχώρισαν όχι μόνο για τη μουσική τους ποιότητα, αλλά και για το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα.

Η λίστα, χωρίς ιεράρχηση, αποτυπώνει τη μεγάλη ποικιλία ειδών που χαρακτήρισε τη χρονιά, από pop και R&B έως hip-hop, indie και country. Όπως σημειώνει το AP, το 2025 υπήρξε μια χρονιά έντονων επιστροφών και τολμηρών πειραματισμών, με καλλιτέχνες που δεν δίστασαν να μιλήσουν πολιτικά και προσωπικά, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο τους και διαμορφώνοντας το μουσικό αποτύπωμα της χρονιάς.

Τα 10 κορυφαία τραγούδια του 2025

Bad Bunny – Lo que le pasó a Hawaii

Ένα πολιτικά φορτισμένο τραγούδι και ταυτόχρονα ερωτική επιστολή προς το Πουέρτο Ρίκο, που ξεχωρίζει για τον κοινωνικό του χαρακτήρα και τη βαθιά συναισθηματική του φόρτιση.

Lady Gaga – Abracadabra

Δυναμική επιστροφή της Lady Gaga στην electro-pop, με έναν ήχο που θυμίζει τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά με σύγχρονη παραγωγή και έντονη ενέργεια.

Chappell Roan – The Subway

Ένα ατμοσφαιρικό dream-pop κομμάτι που αναδεικνύει την καλλιτεχνική εξέλιξη της Roan και τη μοναδική φωνητική της ταυτότητα.

Wednesday – Elderberry Wine

Ένα country τραγούδι με indie ρίζες, που ξεχωρίζει για τον λυρισμό και τη συναισθηματική του ωριμότητα.

dexter in the newsagent – Special

Μια σύγχρονη R&B πρόταση με νοσταλγική αισθητική, που κέρδισε το κοινό κυρίως μέσω των social media.

Feeble Little Horse – This Is Real

Έντονος πειραματισμός ανάμεσα στο noise-pop και το hyperpop, με ήχο που, όπως σημειώνει το AP, «δείχνει προς το μέλλον».

BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – All the Way

Η επιτυχημένη σύμπραξη country και rap, που αποδεικνύει πως τα μουσικά σύνορα γίνονται όλο και πιο ρευστά.

Kehlani – Folded

Συναισθηματικό R&B τραγούδι, που χάρισε στην Kehlani μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της.

Doechii – Anxiety

Ένα κομμάτι που παντρεύει τη νοσταλγία με το σήμερα, βασισμένο σε γνώριμα μουσικά μοτίβα αλλά με σύγχρονη αφήγηση - και έγινε viral παγκοσμίως.

Playboi Carti – Evil J0rdan

Σκοτεινό και ωμό hip-hop, που σηματοδοτεί τη νέα καλλιτεχνική φάση του Carti μετά από πολυετή απουσία.