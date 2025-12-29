Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Η απόδραση της Κλέλιας Ανδριολάτου στα Καλάβρυτα

Η απόδραση της Κλέλιας Ανδριολάτου στα Καλάβρυτα

Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της

Στα Καλάβρυτα βρέθηκε τις ημέρες των εορτών η Κλέλια Ανδριολάτου, με την ηθοποιό να μοιράζεται εικόνες από την απόδρασή της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Στα εν λόγω στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του Maestro απαθανατίζεται στο μπαλκόνι του καταλύματος στο οποίο έμεινε, φορώντας ένα πουλόβερ και σορτσάκι.

«Αγουροξυπνημα στα Καλάβρυτα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

Ειδήσεις Τώρα

Οι καλές ειδήσεις: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025

Οι πιο αγενείς διάσημοι του 2025: Οι στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις

Τα 10 τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους το 2025

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καλάβρυτα Κλέλια Ανδριολάτου

Spotlight