Η απόδραση της Κλέλιας Ανδριολάτου στα Καλάβρυτα

Στα Καλάβρυτα βρέθηκε τις ημέρες των εορτών η Κλέλια Ανδριολάτου, με την ηθοποιό να μοιράζεται εικόνες από την απόδρασή της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Στα εν λόγω στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του Maestro απαθανατίζεται στο μπαλκόνι του καταλύματος στο οποίο έμεινε, φορώντας ένα πουλόβερ και σορτσάκι.

«Αγουροξυπνημα στα Καλάβρυτα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.