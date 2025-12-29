Οι πιο αγενείς διάσημοι του 2025: Οι στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις

Το 2025 είχε τις λαμπερές του στιγμές, τις επιτυχίες, τα μεγάλα βραβεία και τις ανθρώπινες ιστορίες που ξεχώρισαν. Όμως, δεν έλειψαν και οι στιγμές που προκάλεσαν αμηχανία, με διάσημα πρόσωπα να τραβούν τα βλέμματα όχι για τους σωστούς λόγους.

Από κόκκινα χαλιά και βραβεύσεις τύπου Golden Globes, μέχρι γάμους και δημόσιες εμφανίσεις, ορισμένοι A-listers κατηγορήθηκαν για αγένεια, έλλειψη διακριτικότητας ή απουσία στοιχειώδους ευγένειας, προκαλώντας συζητήσεις στα social media και τα διεθνή ΜΜΕ.

Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Σε πρεμιέρα του Stranger Things, η σταρ του Netflix αντέδρασε έντονα όταν φωτογράφος της ζήτησε να «χαμογελάσει», απαντώντας επιθετικά μπροστά στις κάμερες.

Λίλι Άλεν

Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε άλμπουμ με ιδιαίτερα ωμές αναφορές στον χωρισμό της, εκθέτοντας δημόσια την προσωπική της ζωή και τον πρώην σύζυγό της.

Μοχάμεντ Σαλάχ

Μετά από αγώνα της Premier League, ο δημοφιλής ποδοσφαιριστής εξέφρασε δημόσια δυσαρέσκεια για τον ρόλο του στην ομάδα και τη σχέση του με τον προπονητή. Οι δηλώσεις θεωρήθηκαν αχάριστες, δεδομένου του μισθού και της θέσης του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ

Το πριγκιπικό ζεύγος παρευρέθηκε σε ιδιωτικό πάρτι της Κρις Τζένερ, αλλά φέρονται να ζήτησαν να μη δημοσιευθούν φωτογραφίες τους, παρά τη δημόσια φύση της εκδήλωσης. Μάλιστα όσες φωτογραφίες είχαν δημοσιευτεί εξαφανίστηκαν από το διαδίκτυο αμέσως, με τους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Η στάση τους χαρακτηρίστηκε αντιφατική και δείγμα «επιλεκτικής ιδιωτικότητας».

Selena Gomez

Στον γάμο της, απουσίαζε από τη λίστα καλεσμένων η στενή φίλη και δωρήτρια νεφρού Francia Raisa. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς να κάνουν λόγο για έλλειψη ευγνωμοσύνης και σεβασμού, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράστηκε έντονη κριτική για τη στάση της.

Αντάμ Πίτι

Ο Ολυμπιονίκης απέκλεισε μέλη της οικογένειάς του από τον γάμο του, μετά από δημόσια οικογενειακή διαμάχη. Η κίνηση χαρακτηρίστηκε σκληρή και προσβλητική, ειδικά λόγω της δημοσιότητας.