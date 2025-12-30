Back to Top
Μουσική μαγεία στο «Πάνθεον» με την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων

Κατάμεστο το «Πάνθεον» στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία

Η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης» παρουσίασε μια ξεχωριστή συναυλία στην κατάμεστη αίθουσα του «Πάνθεον» τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της αντιδημαρχίας πολιτισμού αναφέρει τα εξής:

Το μουσικό μεγαλείο της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης», ξεδιπλώθηκε για μία ακόμα φορά το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στην κατάμεστη από φίλους της μουσικής αίθουσα του «Πάνθεον».

Η Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Συμεωνίδη, την καλλιτεχνική διεύθυνση της Βάγιας Ζεπάτου και τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο, ερμήνευσε μοναδικά έργα του Κυριάκου Σφέτσα γραμμένα γι’ αυτή και Αργεντίνικα τανγκο.

Η Ορχήστρα μετράει σημαντικές στιγμές και συνεργασίες με τον σπουδαίο Κυριάκο Σφέτσα. Μεταξύ αυτών η συμμετοχή της στους δύο εμβληματικούς δίσκους «Imaginary Flower» με ορχηστρικά έργα και στη «Γη των Aπουσιών», σε ποίηση της Κικής Δημουλά. Έχει ηχογραφήσει την μουσική για το ντοκιμαντέρ του Τώνη Λυκουρέση «Το Τραγούδι της ζωής» καθώς και μουσικές για θεατρικές παραστάσεις τις οποίες «έντυσε» ο Κ. Σφέτσας.

Την Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη η οποία απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Την συναυλία παρακολούθησαν επίσης δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Πάνθεον

Culture