«Έξυπνες» κάμερες: Είδαν πάνω από 10.000 παραβιάσεις κόκκινου – Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

Περίπου 10.000 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη έχουν ήδη καταγραφεί από τις νέες «έξυπνες» κάμερες που λειτουργούν σε δρόμους της Αττικής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (30.12.25).

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι έχουν τοποθετηθεί δύο διαφορετικά είδη καμερών: 100 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη και οκτώ κάμερες με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν και άλλες παραβάσεις, όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλες παραβάσεις.

«Από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη», ανέφερε χαρακτηριστικά.