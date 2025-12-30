«Έξυπνες» κάμερες: Είδαν πάνω από 10.000 παραβιάσεις κόκκινου – Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι έχουν τοποθετηθεί δύο διαφορετικά είδη καμερών
Περίπου 10.000 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη έχουν ήδη καταγραφεί από τις νέες «έξυπνες» κάμερες που λειτουργούν σε δρόμους της Αττικής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (30.12.25).
Ο υπουργός διευκρίνισε ότι έχουν τοποθετηθεί δύο διαφορετικά είδη καμερών: 100 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη και οκτώ κάμερες με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν και άλλες παραβάσεις, όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλες παραβάσεις.
«Από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πάτρα: Έξαρση του υποστελέχους Κ της γρίπης- «1 στους 10 χρειάζεται εισαγωγή» λέει η Άννα Μαστοράκου
Πάτρα: «Παγωμένες» οι εκδρομές- Μείωση άνω του 50% στον τζίρο των τουριστικών λεωφορείων
«Βγες από την οθόνη» στην Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού- Όλα όσα θα δούμε στη γιορτή του 2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr