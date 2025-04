Στις 24 Ιουλίου στην Ελλάδα η πρεμιέρα του φιλμ "The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα"

Η νέα πολυαναμενόμενη ταινία των Marvel Studios «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα-The Fantastic Four: First Steps" αναμένεται στους Ελληνικούς κινηματογράφους στην καρδιά του ερχόμενου καλοκαιριού, στις 24 Ιουλίου 2025 σε διανομή της Feelgood. Το φιλμ βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την προγραμματισμένη έξοδο του στις αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η ταινία - υπερπαραγωγή παρουσιάζει τους Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) και Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Galactus (Ralph Ineson) και τον αινιγματικό του Αγγελιαφόρο, Silver Surfer (Julia Garner). Κι αν το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους όσοι ζουν σε αυτόν δεν ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό, τα πράγματα γίνονται ξαφνικά πολύ προσωπικά.

Σε αυτήν την περιπέτεια δράσης πρωταγωνιστούν επίσης οι Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne και Sarah Niles. Η ταινία «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα» είναι σε σκηνοθεσία του 49χρονου Καλιφορνέζου δημιουργού Matt Shakman, παραγωγή του Kevin Feige και εκτελεστική παραγωγή των Louis D’Esposito, Grant Curtis και Tim Lewis.

Την ταινία την περιμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.