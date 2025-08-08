Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στα Καλάβρυτα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδιοργανώνει με το Δήμο Καλαβρύτων και την υποστήριξη της ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς έργου «Αιγέας» ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τον Μάριο Φραγκούλη και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Μαζί του η Δήμητρα Σελεμίδου και ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (11/8/2025), στις 9 το βράδυ, στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821 στην Αγία Λαύρα. Η συναυλία έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων μεγάλων εκδηλώσεων στον ίδιο ιστορικό χώρο (Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ το 2021, Γιώργος Νταλάρας το 2022, Μαρία Φαραντούρη και Μανώλης Μητσιάς το 2023 και Σταύρος Ξαρχάκος με Δημήτρη Μπάση και Ηρώ Σαΐα το 2024).

Ο Μάριος Φραγκούλης, διακεκριμένος τενόρος με μεγάλη διεθνή πορεία στον χώρο της κλασικής και crossover μουσικής, σπούδασε στο Guildhall School of Music and Drama στο Λονδίνο και συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές του West End. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε στον Διεθνή Διαγωνισμό Όπερας Παβαρότι στη Φιλαδέλφεια.