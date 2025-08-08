Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στην Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

2. Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι αλλοδαποί υποψήφιοι υποβάλλουν και πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/-ιες επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μία αίτηση και επιλέγουν να την απευθύνουν στις Σχολές της επιλογής τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ιες δηλώνουν τη Σχολή ή τις Σχολές προς την/τις οποία/ες απευθύνουν την αίτησή τους. Μετά την υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση επιπλέον Σχολών.

1. Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον/την ενδιαφερόμενο /-η, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του/της, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. Η αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση https://pke.culture.gov.gr έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» https://pke.culture.gov.gr έως και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για το νέο Σπουδαστικό έτος 2025-2026.

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

4. Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για την ταυτοποίηση των υποψηφίων.

5. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/-ιες δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, συμπληρώνουν την αίτηση και την υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams.dance@culture.gr. Πέραν των προαναφερόμενων δικαιολογητικών υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι: δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΜΚΑ, Εφόσον επιτύχουν στις Εξετάσεις θα αποκτήσουν ελληνικό ΑΜΚΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους σε Ανώτερη Σχολή. (Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε docx).

6. Οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

7. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Το σύνολο των αρχείων που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε χωρητικότητα τα 10ΜΒ.

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους/στις υποψήφιους/-ιες. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.

• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

1. Οι Εξετάσεις προγραμματίζεται να διενεργηθούν το διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και 17 Οκτωβρίου 2025. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από την Σχολή τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους υποψήφιους/-ες που είναι απόφοιτοι/-ες Λυκείου. Για όσους/-ες δε διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (εξαιρετικά ταλέντα του άρθρου 12 του ν.1158/81) οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ενώπιον Επιτροπής που συστήνεται από το ΥΠ.ΠΟ.

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από τη Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων στις 17 Οκτωβρίου 2025 για όλες τις Σχολές. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής εκάστης σχολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ. την ημέρα της ανακοίνωσής τους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» https://pke.culture.gov.gr .

3. Οι επιτυχόντες/-ούσες σπουδαστές/-άστριες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α΄ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από τις 17 μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου 2025.

4. Στις 27 Οκτωβρίου 2025, θα ξεκινήσει η υποβολή στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ. μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» https://pke.culture.gov.gr

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2610 623 730 και 693 2311567.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή (10:00 – 14:00).

Λεωφόρος Όθωνος - Αμαλίας 6, Πάτρα

Πληροφορίες στο: www.patrasdramaschool.gr

Email: patras.dramaschool@gmail.com