ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Συνεχίζει χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή εδώ και σχεδόν 5 μήνες

Ήταν περίπου τέτοια εποχή, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου του 2024 που είχε γίνει γνωστό πως ο Γιάννης Καλατζόπουλος ήταν η επιλογή για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού θεάτρου της Πάτρας.

Ωστόσο ο καταγόμενος από Κεφαλονιά και Πύργο Ηλείας, ηθοποιός και σκηνοθέτης με μακρά θητεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο, έμελλε τον περασμένο Μάρτιο να υποβάλλει έξαφνα την παραίτηση του και ενώ είχε προλάβει να παρουσιάσει τις παραστάσεις «Που να σκάσεις Κριστομπίτα, δε θα πάρεις τη Ροζίτα» στην Παιδική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ (διασκευή-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλατζόπουλος) και στην Κεντρική σκηνή το έργο του Νομπελίστα Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!» (μετάφραση: Γιάννης Καλατζόπουλος) σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη, παραστάσεις που χαρακτηρίστηκαν επιτυχημένες.

Η αλήθεια είναι πως η παραίτηση του Γιάννη Καλατζόπουλου αντιμετωπίστηκε γενικά χωρίς μεγάλο παρασκήνιο και η αποχώρηση του έγινε εν τέλει κάπως αθόρυβα.

Σχεδόν πέντε μήνες μετά, και χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει σηματοδοτηθεί κάποια σημαντική εξέλιξη στο θέμα της κάλυψης της θέσης, είδαμε ανακοίνωση από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για οντισιόν που θα γίνει την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 για ηθοποιούς για τη νέα θεατρική παραγωγή της Παιδικής Σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ, «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, που θα ανέβει τον ερχόμενο Οκτώβριο σε σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού & σκηνοθέτη Περικλή Βασιλόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η πρόταση για την συγκεκριμένη παράσταση σε σκηνοθεσία του έμπειρου θεατρικά Περικλή Βασιλόπουλου συζητήθηκε και εγκρίθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του θέατρου, την περασμένη Τετάρτη.

Χρέη προσωρινού επικεφαλής του θεάτρου εκτελεί τους τελευταίους μήνες, η πρόεδρος του συμβουλίου Λυδία Καραθανασοπούλου, η οποία σε δήλωση της στο thebest.gr στον απόηχο της παραίτησης του Γ. Καλατζόπουλου είχε πει πως «εξετάζουμε με τους νομικούς μας, όλες τις παραμέτρους, μιας και υπάρχει παραίτηση, προκειμένου να δούμε πώς μπορεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να καλυφθεί η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή».