Ο Νίκος Αλιάγας δείχνει πώς ήταν το 1996 - ΦΩΤΟ

Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Νίκος Αλιάγας, θέλοντας να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους πώς ήταν το 1996.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δημοσίευσε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο εκείνος φαίνεται να στέκεται μπροστά στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Φορώντας ένα μαύρο πανωφόρι και έχοντας τα χέρια σταυρωμένα πόζαρε στον φωτογραφικό φακό. «Τον περασμένο αιώνα. Σούνιο, 1996», έγραψε ο Νίκος Αλιάγας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.