Τι συμβαίνει με την Μπριζίτ Μακρόν: Το δύσκολο καλοκαίρι της πρώτης κυρίας της Γαλλίας

Εδώ και λίγες μέρες η 72χρονη σύζυγος του 47χρονου προέδρου της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν κάνει μόνη της διακοπές στον αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό του ζευγαριού στη Γαλλική Ριβιέρα, τη θερινή προεδρική κατοικία στο Φρούριο Μπεγκανσόν.

Ήδη οι παπαράτσι την έχουν απαθανατίσει με τους σωματοφύλακές της πριν επιβιβαστεί σε σκάφος για να κάνει καταδύσεις ενώ πολύ συχνά κάνει βόλτες με το ποδήλατό της ή επιμελείται το καθημερινό μενού στις κουζίνες. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι στο πλευρό της Μπριζίτ είχαν σπεύσει να βρεθούν οι κόρες της Λορένς και Τιφέν.

Η πρωτοφανής απουσία του Εμανουέλ Μακρόν από δίπλα της έχει ήδη απασχολήσει ιδιαίτερα τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης ειδικά μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν τον γύρο του κόσμου περί σοβαρής κρίσης στον γάμο τους. Αφορμή είχε σταθεί το περιβόητο επεισόδιο στο προεδρικό αεροσκάφος, όπου εκείνη φαινόταν να τον σπρώχνει πριν αποβιβαστούν στο Βιετνάμ- το γραφείο Τύπου είχε αντιδράσει με καθυστέρηση λέγοντας πως το ζευγάρι απλά «αστειευόταν», ισχυρισμός που η αλήθεια είναι ότι δεν έπεισε πολλούς. Στη συνέχεια, σε επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνος άπλωσε το χέρι του για να τη βοηθήσει να κατέβει τα σκαλιά του αεροπλάνου αλλά εκείνη τον αγνόησε επιδεικτικά.