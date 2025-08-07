Back to Top
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το εξοχικό του στην Κορινθία που δεν πηγαίνει πια!

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το εξοχικό...

Ποιοι μένουν εκεί μετά τα δικαστήρια του καλλιτέχνη με την οικογένειά του

Ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα προηγούμενα περνάει φέτος ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο εκκεντρικός και ιδιαίτερα αγαπητός καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια είχε συνδέσει τις καλοκαιρινές του διακοπές με τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης στην Κορινθία, αποφάσισε φέτος να απέχει από την περιοχή αυτή, την οποία έχει συνδέσει με πολλά όμορφα καλοκαίρια και με πολλές αναμνήσεις.

Με λίγα λόγια, είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που δεν θα επισκεφθεί το παραθαλάσσιο σπίτι του στην περιοχή, ένα σπίτι που ο ίδιος χαρακτήριζε στο παρελθόν ως “καταφύγιό του”.

