Η Κατερίνα Λιόλιου τραγουδάει μέσα σε ταξί

Εν κινήσει... είναι το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok η Κατερίνα Λιόλιου.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε αυτή τη φορά μία λιγότερο καλοκαιρινή ανάρτηση και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που ή ίδια βρίσκεται στο πίσω κάθισμα οχήματος και λέει το νέο της τραγούδι «Ταξί». Φορώντας γυαλιά ηλίου και μια μαύρη μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, η τραγουδίστρια ερμήνευσε μερικούς στίχους του κομματιού της «Ταξί» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες.
«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
