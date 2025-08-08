Λήμνος: Δύο παιδιά παρασύρθηκαν με SUP και σώθηκαν από Super Puma και Λιμενικό

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα (08.08.2025) στην παραλία του Πλατύ στη Λήμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά παρασύρθηκαν ενώ έκαναν SUP από τους ισχυρούς ανέμους στα ανοιχτά με σανίδα SUP.

Η άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και Στρατού, με δύο σκάφη και ελικόπτερο Super Puma, απέτρεψε τα χειρότερα για τα δυο παιδιά που παρασύρθηκαν με SUP σε παραλία στη Λήμνο.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, λίγο μετά το μεσημέρι, οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί παρέσυραν την σανίδα SUP στην οποία βρίσκονταν τα δύο παιδιά, οδηγώντας τα γρήγορα μακριά από την ακτή. Ο κίνδυνος ήταν άμεσος και η κινητοποίηση των αρχών αστραπιαία.

Το Λιμενικό Σώμα Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο Στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στον εντοπισμό τους.

Η επιχείρηση ήταν απόλυτα συντονισμένη, με τους διασώστες να καταφέρνουν μέσα σε λίγα λεπτά να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν τα παιδιά, βάζοντας τέλος στην αγωνία.

Τα δύο ανήλικα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ψύχραιμη και άμεση αντίδραση των δυνάμεων διάσωσης αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης.