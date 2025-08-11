Αχαΐα: Συνεχόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες από 12 έως και 18-8-2025

ΔΡΟΣΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13 /8/2025 από 18.00-21.30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (σε συνεργασία με την Τ. Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο).

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ: ΤΡΙΤΗ 12/8/2025, από 18.00-21.30, Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο την Τ. Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γουμένισσας).

Την ίδια ώρα ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας εν όψει της πιο δύσκολης εβδομάδας του Αυγούστου σε ανάγκες αίματος λόγω της μετακίνησης χιλιάδων ταξιδιωτών (αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων) σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει συνεχόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες από την Τρίτη 12/8/2025 έως και την Δευτέρα 18/8/2025 ως εξής:

Το ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας εύχεται σε όλους με ανακοίνωση του, “ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ”.

ΚΑΛΕΝΤΖΙ: ΠΕΜΠΤΗ 14/8/2025 από 18.00-21.30, ΑΙΘ. ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (σε συνεργασία με την Τ. Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο).

ΛΕΟΝΤΙΟ: ΠΕΜΠΤΗ 14/8/2025 από 18.00-21.30, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λεοντίου).

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8/2025 από 18.00-21.30, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, την Τ. Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο).

ΚΑΛΟΥΣΙ: ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8/2025 από 18.00-21.30 ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (σε συνεργασία με την Τ. Κοινότητα & τον Πολιτιστικό Σύλλογο).

ΒΛΑΣΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 17/8/2025 …18.00-21.30, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΜΙΚΡΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ” (σε συνεργασία με την Διοίηση του ξενοδοχείου).

ΔΡΟΣΑΤΟ: ΚΥΡΙΑΚΗ 17/8/2025 από 10.00-13.30 ΑΙΘ. ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο την Τ. Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο).

ΚΑΚΟΤΑΡΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ 17/8/2025, 18.00-21.30 (σε συνεργασία με Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, την Τ. Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο).

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8/2025 από 18.00-21.30 (σε συνεργασία με την Τ. Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο).

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους μας - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», υπογραμμίζει τέλος η σχετική ανακοίνωση.