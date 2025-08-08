Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε με επιτυχία στις 7/8 η Τρίγκας Nephros

Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε μ...

Στις 7 Αυγούστου, η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS γέμισε με χαμόγελα, αγάπη & προσφορά - Η αιμοδοσία έγινε σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας»

Αύγουστος, μήνας διακοπών! Οι ανάγκες όμως για την προσφορά προς τους συνανθρώπους μας ποτέ δεν σταματούν. Αυτό μας το θύμισε, με μια ακόμα επιτυχημένη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, που διοργάνωσε στις 7/8/2025 η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS, με μήνυμά του ο ιατρός Νεφρολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος της κλινικής, Παναγιώτης Τρίγκας.

Ας ελπίσουμε να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα τους.

Όταν η καρδιά μιλά… η ζωή κερδίζει!

Στις 7 Αυγούστου, η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS γέμισε με χαμόγελα, αγάπη και προσφορά. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολλοί συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πρόσφεραν το πολυτιμότερο δώρο: ΖΩΗ.

Μαζί με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας» καταφέραμε να συγκεντρώσουμε έναν σημαντικό αριθμό φιαλών αίματος, που θα φτάσουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό κ. Χρύσανθο Πετρόπουλο, στις νοσηλεύτριες κα. Μαρία Χαίτογλου και κα. Παναγιώτα Θεοδωροπούλου, καθώς και σε όλη την ομάδα του τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ το αξίζουν όλοι οι εθελοντές αιμοδότες που απέδειξαν έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει εμπόδια. Μαζί, δίνουμε ζωή!, τονίζεται τέλος στη σχετική ανακοίνωση για την επιτυχημένη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε η η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ασπροβάλτα: Εξιτήριο για την 26χρονη που τραυματίστηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου -Στην εντατική ο 41χρονος

Αρχ. Ολυμπία: Συναγερμός για πυρκαγιά στο Χελιδόνι, κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισσας

Στις 3 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα η Λυδία Κονιόρδου με τον μονόλογο "Ελένη, Η Δίκη μίας πόρνης"

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Παναγιώτης Τρίγκας Νεφρολόγος Τρίγκας Nephros Εθελοντική Αιμοδοσία Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις