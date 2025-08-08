Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε με επιτυχία στις 7/8 η Τρίγκας Nephros

Στις 7 Αυγούστου, η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS γέμισε με χαμόγελα, αγάπη & προσφορά - Η αιμοδοσία έγινε σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας»
Αύγουστος, μήνας διακοπών! Οι ανάγκες όμως για την προσφορά προς τους συνανθρώπους μας ποτέ δεν σταματούν. Αυτό μας το θύμισε, με μια ακόμα επιτυχημένη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, που διοργάνωσε στις 7/8/2025 η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS, με μήνυμά του ο ιατρός Νεφρολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος της κλινικής, Παναγιώτης Τρίγκας.
Ας ελπίσουμε να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα τους.
Όταν η καρδιά μιλά… η ζωή κερδίζει!
Στις 7 Αυγούστου, η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS γέμισε με χαμόγελα, αγάπη και προσφορά. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολλοί συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πρόσφεραν το πολυτιμότερο δώρο: ΖΩΗ.
Μαζί με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας» καταφέραμε να συγκεντρώσουμε έναν σημαντικό αριθμό φιαλών αίματος, που θα φτάσουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό κ. Χρύσανθο Πετρόπουλο, στις νοσηλεύτριες κα. Μαρία Χαίτογλου και κα. Παναγιώτα Θεοδωροπούλου, καθώς και σε όλη την ομάδα του τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ το αξίζουν όλοι οι εθελοντές αιμοδότες που απέδειξαν έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει εμπόδια. Μαζί, δίνουμε ζωή!, τονίζεται τέλος στη σχετική ανακοίνωση για την επιτυχημένη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε η η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS.
