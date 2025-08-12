Δεκάδες εικόνες από την πύρινη κόλαση στην Αχαΐα - Εκκενώσεις, τραυματισμοί και φλόγες παντού

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08/2025) στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου.

Το πύρινο μέτωπο καίει ανεξέλεγκτα, παρασυρμένο από τους ισχυρούς ανέμους, οδηγώντας μέχρι στιγμής στην εκκένωση 23 οικισμών.

Ήδη, ένας τραυματίας με εγκαύματα στο πρόσωπο και το χέρι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι πολίτες που έχουν τραυματιστεί.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, καταστρέφοντας σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής σε μια δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τον άνεμο.