Πάτρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Γλαύκου- Έκαψε αποθήκες και καλλιέργειες

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στον αστικό ιστό της Πάτρας, στην περιοχή των οδών Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Οι φλόγες, που προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους, οδήγησαν σε προληπτική εκκένωση των Δεμενίκων και του Βιομηχανικού Πάρκου Πάτρας (ΒΙΟΠΑ), ενώ η Αστυνομία έλαβε έκτακτα μέτρα για την ομαλή απομάκρυνση των οχημάτων από τις περιοχές αυτές.

Η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσω της οδού Ακρωτηρίου προς το κέντρο της πόλης, ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση.