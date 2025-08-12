Πάτρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Γλαύκου- Έκαψε αποθήκες και καλλιέργειες

Είχε προηγηθεί προληπτική εκκένωση Δεμενίκων και ΒΙΟΠΑ και έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας από την Αστυνομία
Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στον αστικό ιστό της Πάτρας, στην περιοχή των οδών Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Οι φλόγες, που προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους, οδήγησαν σε προληπτική εκκένωση των Δεμενίκων και του Βιομηχανικού Πάρκου Πάτρας (ΒΙΟΠΑ), ενώ η Αστυνομία έλαβε έκτακτα μέτρα για την ομαλή απομάκρυνση των οχημάτων από τις περιοχές αυτές.
Η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσω της οδού Ακρωτηρίου προς το κέντρο της πόλης, ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς σε κατοικημένες και βιομηχανικές ζώνες.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της φωτιάς.
