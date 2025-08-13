Η ταινία τρόμου "Φέρ’ την Πίσω" των αδελφών Φιλίππου από 21-8 στις Ελληνικές αίθουσες

"Αληθινά τρομακτικό" και μία "ταινία για γερά στομάχια", είναι δύο από τις κριτικές για την ταινία "Φερ'την Πίσω - Bring Her Back" των 32χρονων δίδυμων αδελφών Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου, από την Αδελαίδα της Αυστραλίας, τους σκηνοθέτες της προπέρσινης ταινίας "Μίλα μου-Talk to Me" που είχε παιχθεί και στην Πάτρα.

Διάρκεια: 104 λεπτά

Κατηγορία: Τρόμου.

Η ταινία θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood, στις 21/08/2025 & την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Μετά τον θάνατο του πατέρα τους δυο παιδιά μετακομίζουν σε ανάδοχη οικογένεια. Σύντομα θα ανακαλύψουν ένα τρομερό μυστικό στο νέο τους σπίτι.

Σκηνοθεσία: Danny Philippou, Michael Philippou.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Sally Hawkins, Billy Barrat, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton και Stephen Phillips.

Σενάριο: Danny Philippou, Bill Hinzman.

Παραγωγοί: Samantha Jennings, Kristina Ceyton.

Η ταινία έχει στο rotten tomatoes ποσοστό 89%.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: Αυστραλία.

Οι αδελφοί Φιλίππου να θυμίσουμε πως είναι Ελληνικής καταγωγής και θεωρούνται ιδιαίτερα ταλαντούχοι. Το νέο τους φιλμ "Φέρ'την Πίσω" προβάλεται με επιτυχία ήδη από τα τέλη του περασμένου Μαΐου στην Αυστραλία.

Όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, σύμφωνα με το στόρι, στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκονται δύο αδέλφια τα οποία ανακαλύπτουν μία φρικώδη τελετουργία που λαμβάνει χώρα στο σπίτι μίας νέας και παντελώς άγνωστης θετής τους μητέρας!

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ