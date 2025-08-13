«Anemone»: Το 63ο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης θα φιλοξενήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις

Η ταινία «Anemone», ένα δραματικό φιλμ σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του ηθοποιού, Ρόναν & θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3-10
Ο σπουδαίος Λονδρέζος ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και η είδηση όπως ήταν φυσικό χαροποίησε τους σινεφίλ.
Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία του κινηματογράφου, επιστρέφει μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια απουσίας με την ταινία με τίτλο «Anemone».
Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας μάλιστα θα γίνει όπως έγινε γνωστό, στο 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF).
Η ταινία «Anemone», η οποία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του ηθοποιού, Ρόναν θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου 2025 από την εταιρεία Focus Features.
Η τελευταία φορά που είδαμε τον Ντέι Λιούις στον κινηματογράφο ήταν στην Οσκαρική, δραματική ταινία "Phantom Thread - Αόρατη Κλωστή"σε σενάριο και σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson.
Στο φιλμ "Anemone" που είναι ένα κοινωνικοδραματικό φιλμ διάρκειας 2 ωρών εκτός του 68χρονου Ντάνιελ Ντέι Λιούις, παίζουν οι Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green και η Samantha Morton.
Να θυμίσουμε πως ο Ντέι Λιούις που έχει παίξει & σε πολλά θεατρικά έργα, έχει τιμηθεί στη διάρκεια της σημαντικής καριέρας του, με τρία βραβεία Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου (το πιο τελευταίο για το φιλμ "Lincoln" του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2012). Επίσης έχει κερδίσει τέσσερα Βραβεία BAFTA και δύο Χρυσές Σφαίρες-Golden Globes.
