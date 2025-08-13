«Anemone»: Το 63ο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης θα φιλοξενήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις

Ο σπουδαίος Λονδρέζος ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και η είδηση όπως ήταν φυσικό χαροποίησε τους σινεφίλ.

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία του κινηματογράφου, επιστρέφει μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια απουσίας με την ταινία με τίτλο «Anemone».

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας μάλιστα θα γίνει όπως έγινε γνωστό, στο 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF).

Η ταινία «Anemone», η οποία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του ηθοποιού, Ρόναν θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου 2025 από την εταιρεία Focus Features.

Η τελευταία φορά που είδαμε τον Ντέι Λιούις στον κινηματογράφο ήταν στην Οσκαρική, δραματική ταινία "Phantom Thread - Αόρατη Κλωστή"σε σενάριο και σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson.

Στο φιλμ "Anemone" που είναι ένα κοινωνικοδραματικό φιλμ διάρκειας 2 ωρών εκτός του 68χρονου Ντάνιελ Ντέι Λιούις, παίζουν οι Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green και η Samantha Morton.