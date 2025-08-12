Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 20/8/2025

Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο Πατρών (τηλ. 2610 994765), από την Πέμπτη 14/8 έως και την Τετάρτη 20/8 με ώρα έναρξης 21:30 θα προβάλλεται η ταινία «Ταιριάζουμε;-Materialists» σε σκηνοθεσία της Σελίν Σονγκ του Οσκαρικού φιλμ "Περασμένες Ζωές" που στην Πάτρα είχε παιχθεί στην 2η αίθουσα του Πάνθεον.

Διάρκεια: 109 λεπτά

Κατηγορία: Ρομαντική κομεντί

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7/8/2025.

Διανομή από την Feelgood.

Σκηνοθεσία: Celine Song.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal και οι Ζόι Γουίντερς, Μάριν Αιρλαντ, Ντάσα Νεκράσοβα, Λουίζα Τζέικομπσον, Σόγιερ Σπίλμπεργκ, Έντι Κέιχιλ, Τζόζεφ Λι, Τζον Μαγκάρο, Χάλι Φάιφερ.

Διάρκεια: 116 λεπτά

Σενάριο: Celine Song

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ και Φινλανδία.

Παραγωγή: Ντέιβιντ Ινοχόσα, Παμέλα Κόφλερ, Σελίν Σονγκ, Κριστίν Βασόν.

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.

Το φιλμ έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 67,3 εκατ. δολάρια.

Στη χώρα μας η ταινία "Materialists" "έσκισε" στο ξεκίνημα της, κόβοντας το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 7-10 Αυγούστου 2025, σε 87 αίθουσες πανελλαδικά, 32.334 εισιτήρια και πήρε την 1η θέση του εγχώριου box office.