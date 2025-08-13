Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φωτιά στην Αχαΐα: Συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης από εθελοντές ναυαγοσώστες στα Βραχναίικα

Φωτιά στην Αχαΐα: Συγκλονιστική επιχείρη...

Δείτε βιντεο

Συγκλονιστική είναι η προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι Σαμαρείτες βρίσκονται νυχθημερόν στο πλευρό των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια αυτές τις δύσκολες ώρες, σε όλη την Επικράτεια.

Με διασωστική λέμβο σώζουν συμπολίτες μας από την πύρινη λαίλαπα
Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, να παλεύουν προκειμένου να απομακρύνουν και ουσιαστικά να σώζουν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.

Επίσης στην περιοχή Βουντένη, οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς» είναι το μήνυμα που δημοσιεύει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Facebook, μήνυμα που βρίσκεται στα χείλη όλων των Ελλήνων.

To βίντεο που δείχνει μέρος της συμβολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

 

Ειδήσεις Τώρα

Φωτιά Πάτρα: Αρωγός σε πληγέντες και δυνάμεις πυρόσβεσης το Πανεπιστήμιο

Παρ' ολίγον τραγωδία στην Αχαΐα: Κλαδιά έπεσαν σε ΙΧ μετά από ρίψη νερού ελικοπτέρου

Φωτιές - 64 άτομα στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις