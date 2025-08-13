Φωτιά στην Αχαΐα: Συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης από εθελοντές ναυαγοσώστες στα Βραχναίικα

Συγκλονιστική είναι η προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι Σαμαρείτες βρίσκονται νυχθημερόν στο πλευρό των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια αυτές τις δύσκολες ώρες, σε όλη την Επικράτεια.

Με διασωστική λέμβο σώζουν συμπολίτες μας από την πύρινη λαίλαπα

Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, να παλεύουν προκειμένου να απομακρύνουν και ουσιαστικά να σώζουν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.

Επίσης στην περιοχή Βουντένη, οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς» είναι το μήνυμα που δημοσιεύει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Facebook, μήνυμα που βρίσκεται στα χείλη όλων των Ελλήνων.

To βίντεο που δείχνει μέρος της συμβολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: