Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Παρ' ολίγον τραγωδία στην Αχαΐα: Κλαδιά έπεσαν σε ΙΧ μετά από ρίψη νερού ελικοπτέρου

Παρ' ολίγον τραγωδία στην Αχαΐα: Κλαδιά ...

Δείτε βιντεο

Παρ' ολίγον τραγωδία σήμερα στην Πάτρα κατά τη διάρκεια ρίψης νερού από ελικόπτερο για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κόβει την ανάσα, από τον ισχυρό στροβιλισμό του αέρα που δημιούργησε ο έλικας, έσπασαν κλαδιά δέντρων, τα οποία έπεσαν πάνω σε διερχόμενα οχήματα και από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες εκκένωσης που αποστέλλονται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

 

Ειδήσεις Τώρα

Η Πάτρα στις φλόγες - Καρέ καρέ η μάχη για να σωθούν άνθρωποι και περιουσίες

Φωτιές - 64 άτομα στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα

Φωτιά Πάτρα: Αρωγός σε πληγέντες και δυνάμεις πυρόσβεσης το Πανεπιστήμιο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις