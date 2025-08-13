Παρ' ολίγον τραγωδία στην Αχαΐα: Κλαδιά έπεσαν σε ΙΧ μετά από ρίψη νερού ελικοπτέρου

Παρ' ολίγον τραγωδία σήμερα στην Πάτρα κατά τη διάρκεια ρίψης νερού από ελικόπτερο για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κόβει την ανάσα, από τον ισχυρό στροβιλισμό του αέρα που δημιούργησε ο έλικας, έσπασαν κλαδιά δέντρων, τα οποία έπεσαν πάνω σε διερχόμενα οχήματα και από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.



