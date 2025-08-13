Πύρινη κόλαση κι εκκενώσεις όλη τη νύχτα σε Συχαινά, Βούντενη, Αρόη – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες μέχρι και στο Προάστιο

Εκκενώσεις στη δυτική Αχαΐα και την Πάτρα, στις φλόγες σύμφωνα με πληροφορίες το δημοτικό σχολείο στη Βούντενη- Ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα
9.06 Διακοπή κυκλοφορίας από Διοδώρου έως Αρέθα
8. 48πμ Παραμένει ο κίνδυνος της φωτιάς προς την περιοχή των Μποζαϊτίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά κατεβαίνει και πάλι από το πίσω μέρος της Med Frigo προς τον χειμάρρο Χάραδρο, οπου υπάρχει ενεργο μέτωπο.
- (8.18πμ) Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής της Βούντενης προς Πάτρα
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα, όπου τέσσερα μεγάλα μέτωπα συνεχίζουν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.
H φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας εξακολουθεί να καίει ενώ η ατμόσφαιρα σε όλη την Πάτρα από τους καπνούς είναι αποπνικτική. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομιας και της πυροσβεστικής για την εκκένωση στην ευρύτερη περιοχή των Μποζαϊτίκων σήμερα.
Στη Βούντενη, το δημοτικό σχολείο παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα από το πρώτο φως της ημέρας.
Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στις 02:30 τα ξημερώματα προς τους κατοίκους Αρόης και Ξερόλακας για άμεση απομάκρυνση προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς στα Συχαινά.
«Γυρνάς γύρω-γύρω και βλέπεις παντού φλόγες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προειδοποιώντας ότι τυχόν ενίσχυση των ανέμων μέσα στη νύχτα θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
Στη δυτική Αχαΐα επιχειρούν 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων, 41 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ στα Συχαινά της Πάτρας δρουν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα για να περιορίσουν το μέτωπο που καίει χαμηλή βλάστηση.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
