ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σοκαριστικό βράδυ για την Αχαΐα- ΤΩΡΑ φωτιά και στα Συχαινά της Πάτρας ενώ η Δυτική Αχαΐα φλέγεται- Προληπτική εκκένωση Μπάλα και Βούντενης- Κλειστή η Περιμετρική μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Εξαιτίας της φωτιάς στα Συχαινά κλείνει η Περιμετρική και στα δύο ρέυματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μήνυμα του 112

 

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο στα Συχαινά.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Η φωτιά δυναμώνει και παίρνει ανεξέλεγκτες διατάξεις, με κατεύθυνση προς το βουνό.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Προληπτική εκκένωση Μπάλα και Βούντενης.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πυροσβεστικές δυνάμεις φεύγουν από το μέτωπο της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο και πάνε προς τα Συχαινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει μεγάλο μέτωπο ενώ έχει εκδηλωθεί κοντά σε σπίτια.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά φωτιά που σημειώνεται μέσα σε μία μέρα στην Πάτρα.

Ειδήσεις Τώρα

Πύρινος εφιάλτης- Δραματικές ώρες σε Κάτω Αχαΐα- Η φωτιά καίει σε αυλές σπιτιών στα Τσουκαλέικα- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Πύρινη κόλαση στη Σταμνά Μεσολογγίου - Η φωτιά πέρασε τον Αχελώο

Δραματική έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για άμεση αποχώρηση από Βραχνέικα, Τσουκαλέικα και Καμίνια - Σε ετοιμότητα και το λιμενικό για εκκενώσεις δια θαλάσσης- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

