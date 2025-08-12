Σοκαριστικό βράδυ για την Αχαΐα- ΤΩΡΑ φωτιά και στα Συχαινά της Πάτρας ενώ η Δυτική Αχαΐα φλέγεται- Προληπτική εκκένωση Μπάλα και Βούντενης- Κλειστή η Περιμετρική μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Εξαιτίας της φωτιάς στα Συχαινά κλείνει η Περιμετρική και στα δύο ρέυματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μήνυμα του 112
Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο στα Συχαινά.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Η φωτιά δυναμώνει και παίρνει ανεξέλεγκτες διατάξεις, με κατεύθυνση προς το βουνό.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Προληπτική εκκένωση Μπάλα και Βούντενης.
ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πυροσβεστικές δυνάμεις φεύγουν από το μέτωπο της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο και πάνε προς τα Συχαινά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει μεγάλο μέτωπο ενώ έχει εκδηλωθεί κοντά σε σπίτια.
Είναι η πέμπτη κατά σειρά φωτιά που σημειώνεται μέσα σε μία μέρα στην Πάτρα.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δραματική έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για άμεση αποχώρηση από Βραχνέικα, Τσουκαλέικα και Καμίνια - Σε ετοιμότητα και το λιμενικό για εκκενώσεις δια θαλάσσης- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Δραματική έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για άμεση αποχώρηση από Βραχνέικα, Τσουκαλέικα και Καμίνια - Σε ετοιμότητα και το λιμενικό για εκκενώσεις δια θαλάσσης- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πύρινος εφιάλτης- Δραματικές ώρες σε Κάτω Αχαΐα- Η φωτιά καίει σε αυλές σπιτιών στα Τσουκαλέικα- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Πύρινος εφιάλτης- Δραματικές ώρες σε Κάτω Αχαΐα- Η φωτιά καίει σε αυλές σπιτιών στα Τσουκαλέικα- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Πύρινος εφιάλτης- Δραματικές ώρες σε Κάτω Αχαΐα- Η φωτιά καίει σε αυλές σπιτιών στα Τσουκαλέικα- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Πύρινη κόλαση στη Σταμνά Μεσολογγίου - Η φωτιά πέρασε τον Αχελώο
Δραματική έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για άμεση αποχώρηση από Βραχνέικα, Τσουκαλέικα και Καμίνια - Σε ετοιμότητα και το λιμενικό για εκκενώσεις δια θαλάσσης- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr