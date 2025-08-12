Σοκαριστικό βράδυ για την Αχαΐα- ΤΩΡΑ φωτιά και στα Συχαινά της Πάτρας ενώ η Δυτική Αχαΐα φλέγεται- Προληπτική εκκένωση Μπάλα και Βούντενης- Κλειστή η Περιμετρική μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Εξαιτίας της φωτιάς στα Συχαινά κλείνει η Περιμετρική και στα δύο ρέυματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας.

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο στα Συχαινά.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Η φωτιά δυναμώνει και παίρνει ανεξέλεγκτες διατάξεις, με κατεύθυνση προς το βουνό.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Προληπτική εκκένωση Μπάλα και Βούντενης.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πυροσβεστικές δυνάμεις φεύγουν από το μέτωπο της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο και πάνε προς τα Συχαινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει μεγάλο μέτωπο ενώ έχει εκδηλωθεί κοντά σε σπίτια.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά φωτιά που σημειώνεται μέσα σε μία μέρα στην Πάτρα.