Πύρινη κόλαση στη Σταμνά Μεσολογγίου - Η φωτιά πέρασε τον Αχελώο

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης της πύρινης λαίλαπας στην Αιτωλοακαρνανία.
Η φωτιά που προσεγγίζει τη Σταμνά έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή.
Ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης ανήρτησε εικόνες από την Παλαιομάνινα λέγοντας πως η φωτιά πέρασε τον Αχελώο.
H ανάρτηση του δημάρχου Ξηρομέρου:
«Παλαιομάνινα…
Η φωτιά στη Σταμνά πέρασε τον Αχελώο».
πηγη agriniopress.gr
