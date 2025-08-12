Πύρινη κόλαση στη Σταμνά Μεσολογγίου - Η φωτιά πέρασε τον Αχελώο

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης της πύρινης λαίλαπας στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά που προσεγγίζει τη Σταμνά έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης ανήρτησε εικόνες από την Παλαιομάνινα λέγοντας πως η φωτιά πέρασε τον Αχελώο.

H ανάρτηση του δημάρχου Ξηρομέρου:

«Παλαιομάνινα…

Η φωτιά στη Σταμνά πέρασε τον Αχελώο».