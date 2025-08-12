Δραματική έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για άμεση αποχώρηση από Βραχνέικα, Τσουκαλέικα και Καμίνια - Σε ετοιμότητα και το λιμενικό για εκκενώσεις δια θαλάσσης- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα, με τις αρχές να προχωρούν σε εκκένωση των Βραχνεϊκων. Σε επιφυλακή βρίσκονται και τα Καμίνια, καθώς το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή.
Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112.
Στα Βραχνέικα έχει διακοπεί εδώ και λίγη ώρα η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση.
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης των Βραχνεϊκων, των Τσουκαλεϊκων, των Καμινίων και της θέσης Ανεμόμυλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμουν, εφόσον χρειαστεί, σε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αχαΐα. Σκάφη έχουν ήδη σταλεί και παραμένουν σε αναμονή στις θαλάσσιες περιοχές των Βραχνεΐκων, των Καμινίων, των Τσουκαλεΐκων και σε άλλα σημεία.
Σε πύρινο εφιάλτη η Αχαΐα- Καίγονται σπίτια- Στα φανάρια της ΒΙΠΕ και στον Κάτω Αλισσό οι φλόγες- Η φωτιά μπήκε στο νεκροταφείο- Δραματική έκκληση για εναέρια μέσα- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Στέλιος Νικολόπουλος, Πάτρα η πόλη της καρδιάς μας
Σε δηλώσεις του, ο Φ. Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας τονίζει, ότι: «Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έχει περάσει στη Βιομηχανική, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σωθούν εργοστάσια τα οποία έχουν εύφλεκτα υλικά, η φωτιά πέρασε από τη ΒΙΠΕ προς τη μεριά της Πάτρας, προς τα Βραχνέικα».
