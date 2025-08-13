Φωτιά Πάτρα: Αρωγός σε πληγέντες και δυνάμεις πυρόσβεσης το Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι αρωγός σε πληγέντες και δυνάμεις πυρόσβεσης.

Με αφορμή την φωτιά στην Πάτρα ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας σε ανάρτησή του αναφέρει:

Με αφορμή την τραγική πυρκαγιά που έπληξε την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση στους πληγέντες και την ευγνωμοσύνη του προς τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους αγωνίζονται για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Πανεπιστήμιο έχει θέσει από χθες, άμεσα στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και των φορέων πολιτικής προστασίας τα εξής:

- Δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας, για τη φιλοξενία πυρόπληκτων πολιτών.

- Το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου, για χρήση από τις αρχές ή για την οργάνωση δράσεων υποστήριξης των πληγέντων.

- Κρουνούς νερού με επάρκεια, διαθέσιμους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε υδροφόρα οχήματα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης και τροφοδοσίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras παραμένει σε ετοιμότητα για κάθε περαιτέρω συνδρομή

Παρακαλώ ας κοινοποιηθεί - γνωστοποιηθεί η παρούσα ενημέρωση.

