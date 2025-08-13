Back to Top
Πάτρα: Ο πύρινος όλεθρος από ψηλά - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Μεγάλη η καταστροφή από την πυρκαγιά που δεν λέει να κοπάσει στις παρυφές της πόλης

Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές... Καμμένη γη και φλόγες παντού έχουν περικυκλώσει την Πάτρα από το βράδυ της Τρίτης όταν ξέσπασε η φωτιά στα Συχαινά και επεκτάθηκε γρήγορα σε Βούντενη, Μπάλα και αλλού.

Οι εικόνες από ψηλά συγκλονίζουν

